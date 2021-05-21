Анатолий Карпов рассказал, как у него сорвался матч с Бобби Фишером

Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов вспомнил о планировавшемся в 1975 году матче с одиннадцатым чемпионом мира Бобби Фишером, который так и не удалось организовать ввиду отказа американца.
«В моё время система отбора на матч за звание чемпиона мира была многоэтапной, очень серьёзной. Был сложнейший турнир претендентов. И мало кто отмечает, но Фишер стал чемпионом мира, победив Бориса Спасского, а я через два года Спасского обыграл с ещё большим счётом.
Я победил всех сильнейших шахматистов, кроме Фишера. Он не вышел на старт — что поделать? Помню, он должен был до 1 апреля сообщить о своём согласии, а я давал ему ещё два дня отсрочки. И, пока ждал, я для себя решил, что надо продолжать готовиться так, словно матч будет. И сообщение меня встретило, когда я был в Новогорске, играл в теннис. Вдруг забежали журналисты: «Вы чемпион мира!» А я с ракеткой.
Если говорить про Бобби Фишера, то у меня с ним были отличные отношения. О его шахматном таланте говорить не будем — это само собой. Но он был сам по себе человек необычный. С прессой у него были сложные отношения. Поэтому в СМИ он подавался неоднозначно. Но так он гениальный человек», — приводит слова Карпова ТАСС.
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