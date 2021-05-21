Во Франции трансгендерным женщинам разрешили играть в регби на профессиональном уровне

Французская федерация регби (FFR) разрешила трансгендерным женщинам принимать участие в соревнованиях по женскому регби со следующего сезона 2021-2022 годов, сообщает пресс-служба организации.
Члены совета проголосовали за это решение единогласно и назвали условия допуска к игре. Трансгендерные женщин, желающие выступать в женских соревнованиях, должны будут подтвердить прохождение гормонального лечения на протяжении не менее 12 месяцев. Их уровень тестостерона не должен превышать 5 наномоль/литр.
Такое решение противоречит принципам Международного совета регби, который не рекомендует трансгендерным женщинам играть в женское контактное регби из соображений безопасности и справедливости по отношению к цисгендерным женщинам. Однако эта рекомендация не была обязательной и разрешала национальным федерациям проводить собственную политику.
FFR стала первой национальной федерацией во Франции, разрешившей трансгендерным женщинам участвовать в профессиональном спорте.
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