Молодёжная команда ЦСКА — первый клуб из Москвы, выигравший первенство России по гандболу

Победителем первенства России по гандболу среди молодёжных женских команд впервые стал московский клуб ЦСКА. ЦСКА-2, обыграв в заключительном матче «Кубань-2», набрал столько же очков, сколько и главный конкурент, «Ростов-Дон-2», но по личным встречам оказался впереди.

Ключевым в плане борьбы за чемпионство стал матч между двумя лидерами в Ростове-на-Дону, в котором москвички проигрывали четыре мяча за пять минут до окончания матча, но сумели переломить ход встречи и добились устраивавшей их ничьей.

«Я хочу поблагодарить всех без исключения девочек. Ведь у кого-то статистика лучше, у кого-то хуже, кто-то забивает голы, а кто-то пашет в защите. Но я бы отметил всю команду за блестяще проведённый сезон. Подчеркну, что у нас играл очень молодой состав. Последний возможный год рождения для молодёжного состава – 2001, а у нас основная часть команды 2002-2003 годов, плюс несколько человек 2004 года рождения. До сих пор перед глазами матч в Ростове, который в итоге стал решающим. Я видел глаза девчонок – они все были на площадке, рвались биться. Проиграть тот матч мы не могли. После игры я сказал команде, что такая ничья сравнима с победой.

Также хотел бы сказать огромное спасибо руководству УОР№2, на базе которого мы живём, тренируемся и учимся, а именно директору Андрею Захарову и и.о. руководителя Федерации гандбола Москвы Михаилу Чипурину.

Огромный вклад в итоговый результат внесли тренер Роман Ляшенко, доктор Сергей Стольников, физиотерапевт Елена Ефимова, генеральный директор Эдуард Акопян, начальник команды Екатерина Юрина, начальник спортивного отдела Эдуард Борисов», — сказал старший тренер ЦСКА-2 Олег Минин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Молодёжное первенство России. Итоговое положение:

1. ЦСКА-2 — 39 очков.

2. «Ростов-Дон-2» — 39.

3. «Звезда-2» — 35.

4. «Астраханочка-2» — 32.

5. «Кубань-2» — 29.

6. «Лада-2» — 25.