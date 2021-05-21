Россия проиграла Италии и не вышла в плей-офф на ЧМ по кёрлингу среди смешанных пар
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Сборная России прервала серию побед на чемпионате мира по кёрлингу среди смешанных пар, который проходит в Абердине (Шотландия). Анастасия Москалёва и Александр Ерёмин в восьмом матче на турнире проиграли команде Италии со счётом 5:8. Ранее россияне проиграли представителям Республики Корея, Чехии и Германии, после чего переиграли шотландцев, австралийцев, венгров и испанцев.
Перед последним туром группового турнира в группе A лидируют Шотландия, Канада и Италия, в группе B — Швеция, Норвегия и Швейцария. Команды, занявшие первые семь мест на чемпионате мира, напрямую квалифицируются на Олимпийские игры — 2022 в Пекине. Если в семёрку лучших команд войдёт сборная Китая, то отбор пройдёт также сборная, занявшая восьмое место.
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