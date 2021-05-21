ВФЛА не смогла утвердить критерии отбора на ОИ в Токио из-за конфликта интересов

На заседании президиума Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) было принято решение о создании Рабочей группы для утверждения критериев отбора 10 легкоатлетов на Олимпийские игры и чемпионат Европы U23.
«Критерии не были утверждены из-за наличия конфликта интересов у нескольких членов президиума, которые имеют родственные связи или тренируют спортсменов, претендующих на попадание в десятку. Рабочая группа, которую возглавит Ирина Привалова, должна быть создана в ближайшее время и будет состоять из членов президиума, у которых отсутствует конфликт интересов, старших тренеров по видам, главного тренера и приглашенного юриста. Эта же группа будет принимать решение по окончательному составу 10 спортсменов», — говорится в сообщении пресс-службы ВФЛА.
По решению World Athletics в 2021 году нейтральный статус, дающий право выступать на крупных международных стартах (Олимпийских играх, молодёжном чемпионате Европы, чемпионатах и первенствах мира), могут получить не более 10 спортсменов без права замены.
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