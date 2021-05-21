Штангистка, завоевавшая золото ЧЕ в Москве, отстранена за нарушение антидопинговых правил

Международное агентство по тестированию (ITA) временно отстранило от участия в соревнованиях тяжелоатлетку Боянку Костову, которая представляет Азербайджан. Спортсменка подозревается в нарушении антидопинговых правил, сообщает пресс-служба IWF.
Допинг-проба Костовой, взятая во время чемпионата Европы 2021 года в Москве, дала положительный результат на анаболический стероид станозолол. При этом Костова выиграла соревнования в весовой категории до 59 кг. Спортсменка имеет право запросить анализ пробы Б.
Ранее Костова уже была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил на два года (июнь 2016 года – июнь 2018 года).
На чемпионате Европы в Москве второе место заняла россиянка Ольга Тё, третьей стала француженка Дора Чакунте, четвёртой — россиянка Александра Козлова. Если Костова будет дисквалифицирована, Тё станет чемпионкой Европы, Козлова — бронзовым призёром.
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