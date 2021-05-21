Гандболисты ЦСКА разгромили «СГАУ-Саратов» в первом полуфинале ЧР
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В первом полуфинальном матче чемпионата России среди мужских команд Суперлиги гандболисты ЦСКА на выезде разгромили «СГАУ- Саратов» со счётом 33:24.
Самым результативным игроком матча стал левый полусредний ЦСКА Михаил Виноградов, забивший семь мячей. Шесть раз отличился его одноклубник Валентин Воробьёв, 5 — Олег Астрашапкин. В составе «СГАУ-Саратов» лучшим стал Арсений Ухваркин, забивший пять мячей.
Ответный полуфинальный матч между гандболистами ЦСКА и «СГАУ-Саратов» состоится 26 мая в Москве. За вторую путёвку в финал борются подмосковные «Чеховские медведи» и ставропольский «Виктор».
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Полуфинал. Первый матч
«СГАУ-Саратов» — ЦСКА (Москва) — 24:33 (17:18).
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