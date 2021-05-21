Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

22 мая на Кубке Ассоциации класса «Оптимист» определятся имена победителей

22 мая на Кубке Ассоциации класса «Оптимист» определятся имена победителей
Елена Чистова
Комментарии

В Яхт-клубе Санкт-Петербурга стартовала третья и заключительная отборочная регата – Кубок Ассоциации класса «Оптимист». В Северную столицу съехались 149 сильнейших гонщиков со всей России, чтобы в очной борьбе выяснить, кто из них достоин представлять страну на международной арене. Спортсмены разыгрывают пять путёвок на мировое первенство и семь на континентальное.

По итогам двух гоночных дней на регате завершилась квалификация. Все шесть гонок прошли по свежему ветру силой 13-15 узлов и больше 20 узлов на порывах, что позволило определить сильнейших спортсменов, достойных участия в «золотом» флоте. С завтрашнего дня, 22 мая, участники будут разбиты на флота, составленные в соответствии с их гоночными навыками. 60 лучших определят победителей и призёров в «золотом» флоте, а остальные участники будут набираться опыта в «серебряном».

Перед финальной серией турнирную таблицу возглавляет петербургский спортсмен Никита Черных (Академия парусного спорта). Никита опережает своего ближайшего преследователя – Ивана Михалева (ДЦЮПС г. Пионерский) – на одно очко. Тройку лидеров замыкает подмосковный гонщик Сергей Ефимов с отставанием от лидера в три балла.

В женском зачёте борьба также идет между спортсменками из Московской области и Санкт-Петербурга. Алису Иванову (ПК «Водник», Долгопрудный) и Анастасию Бабанову (Академия парусного спорта) разделяют четыре очка. Вмешаться в борьбу лидеров в финальный день постарается Вероника Басалкина (Академия), занимающая промежуточную третью позицию.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021