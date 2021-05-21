22 мая на Кубке Ассоциации класса «Оптимист» определятся имена победителей

В Яхт-клубе Санкт-Петербурга стартовала третья и заключительная отборочная регата – Кубок Ассоциации класса «Оптимист». В Северную столицу съехались 149 сильнейших гонщиков со всей России, чтобы в очной борьбе выяснить, кто из них достоин представлять страну на международной арене. Спортсмены разыгрывают пять путёвок на мировое первенство и семь на континентальное.

По итогам двух гоночных дней на регате завершилась квалификация. Все шесть гонок прошли по свежему ветру силой 13-15 узлов и больше 20 узлов на порывах, что позволило определить сильнейших спортсменов, достойных участия в «золотом» флоте. С завтрашнего дня, 22 мая, участники будут разбиты на флота, составленные в соответствии с их гоночными навыками. 60 лучших определят победителей и призёров в «золотом» флоте, а остальные участники будут набираться опыта в «серебряном».

Перед финальной серией турнирную таблицу возглавляет петербургский спортсмен Никита Черных (Академия парусного спорта). Никита опережает своего ближайшего преследователя – Ивана Михалева (ДЦЮПС г. Пионерский) – на одно очко. Тройку лидеров замыкает подмосковный гонщик Сергей Ефимов с отставанием от лидера в три балла.

В женском зачёте борьба также идет между спортсменками из Московской области и Санкт-Петербурга. Алису Иванову (ПК «Водник», Долгопрудный) и Анастасию Бабанову (Академия парусного спорта) разделяют четыре очка. Вмешаться в борьбу лидеров в финальный день постарается Вероника Басалкина (Академия), занимающая промежуточную третью позицию.