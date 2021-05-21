Мария Ласицкене осталась без медалей на первом международном турнире с 2019 года

Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене разделила седьмое место с немкой Кристиной Хонсель на легкоатлетическом турнире Anhalt 2021 в Дессау (Германия), который является этапом Континентального тура World Athletics.

Российская спортсменка в лучшей попытке показала результат 1,80 м. Высоту 1,84 м она пропустила. Затем Мария трижды пыталась взять высоту 1,87 м, но безуспешно.

Победу на турнире одержала украинка Ирина Геращенко, второй стала её соотечественница Ярослава Могучих. Обе спортсменки показали результат 1,92 м, но Геращенко затратила на это меньше попыток. Бронзовым призёром стала швейцарка Саломе Ланг (1,87).

Для Ласицкене турнир в Германии стал первым международным с 2019 года. Последний раз Мария оказывалась вне тройки призёров в 2015 году на турнире в Эберштадте (Германия), где стала четвёртой.