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Российские кёрлингисты завершили ЧМ среди смешанных пар поражением от Канады

Российские кёрлингисты завершили ЧМ среди смешанных пар поражением от Канады
Елена Чистова
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Сборная России завершила участие на чемпионате мира по кёрлингу среди смешанных пар, который проходит в Абердине (Шотландия), поражением от команды Канады со счётом 6:11 (0:4, 2:0, 0:2, 1:0, 1:0, 0:1, 2:0, 0:4).

Ещё накануне матча Анастасия Москалёва и Александр Ерёмин лишились шансов на выход в плей-офф соревнований. Россияне потерпели пять поражений при четырех победах и заняли шестое место в группе А. Борьбу за медали из этой десятки продолжают команды Шотландии, Канады и Италии.

Команды, занявшие первые семь мест на чемпионате мира, напрямую квалифицируются на Олимпийские игры — 2022 в Пекине. Если в семёрку лучших команд войдёт сборная Китая, то отбор пройдёт также сборная, занявшая восьмое место.

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