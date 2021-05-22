«Прокачала нервы». Мария Каменева — о повторном финале ЧЕ на дистанции 100 м на спине

Бронзовый призёр чемпионата Европы Мария Каменева рассказала, как участницы узнали о переплыве финала на дистанции 100 м на спине.

Повторный финал был проведён из-за того, что одна из участниц не услышала стартового сигнала. Каменева дважды финишировала третьей.

«Это тренировка не только физической формы, но и эмоциональной, психологической. Прокачала нервы. Нас ведь уже повели на награждение, Настя Фесикова, как я понимаю, уже вообще домой собиралась ехать, а потом перед награждением призёрам буквально в последний момент сказали: извините, возможно, всё будет позже, подали протест шведы, хотят переплывать. Мы-то думали, что шведка поплывёт одна, и мы были расслаблены. Через 30 минут страсти накалились: выяснилось, что поплывут все участницы финала. Пошла опять готовиться к финалу, настраиваться», — приводит слова Каменевой РИА «Новости».