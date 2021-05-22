«Прокачала нервы». Мария Каменева — о повторном финале ЧЕ на дистанции 100 м на спине

Бронзовый призёр чемпионата Европы Мария Каменева рассказала, как участницы узнали о переплыве финала на дистанции 100 м на спине.
Повторный финал был проведён из-за того, что одна из участниц не услышала стартового сигнала. Каменева дважды финишировала третьей.
«Это тренировка не только физической формы, но и эмоциональной, психологической. Прокачала нервы. Нас ведь уже повели на награждение, Настя Фесикова, как я понимаю, уже вообще домой собиралась ехать, а потом перед награждением призёрам буквально в последний момент сказали: извините, возможно, всё будет позже, подали протест шведы, хотят переплывать. Мы-то думали, что шведка поплывёт одна, и мы были расслаблены. Через 30 минут страсти накалились: выяснилось, что поплывут все участницы финала. Пошла опять готовиться к финалу, настраиваться», — приводит слова Каменевой РИА «Новости».
- 22 мая 2021
-
00:15
- 21 мая 2021
-
23:59
-
23:43
-
23:16
-
22:51
-
22:18
-
22:01
-
21:51
-
21:22
-
20:59
-
20:44
-
19:37
-
19:10
-
18:53
-
17:50
-
17:48
-
17:29
-
16:32
-
15:53
-
15:04
-
12:09
-
11:26
-
11:04
-
10:08
-
09:21
-
09:18
-
08:21
- 20 мая 2021
-
23:45
-
23:36
-
22:52
-
21:00
-
20:16
-
19:52
-
19:21
-
18:55