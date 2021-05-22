World Athletics выдала нейтральные статусы ещё 23 российским легкоатлетам на 2021 год

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) одобрила 23 заявки российских легкоатлетов на получение нейтрального статуса в 2021 году. Об этом информирует пресс-служба организации.

Статус получили: Михаил Акименко (прыжки в высоту), Кирилл Фролов, Дарья Голубечкова, Дмитрий Грамачков, Юлия Халилова, Эльвира Хасанова, Василий Мизинов, Максим Пьянзин, Юлия Турова (все – спортивная ходьба), Семён Бородаев (толкание ядра), Алёна Лутковская, Ирина Иванова (обе – прыжки с шестом), Тимофей Чалый, Ксения Лабыгина (бег с барьерами), Ольга Онуфриенко (бег), Денис Лукьянов, Валерий Пронькин (оба – метание молота), Сергей Полянский, Елена Соколова (оба – прыжок в длину), Анна Тропина (бег с препятствиями), Мария Привалова (тройной прыжок), Сардана Трофимова (марафон).

Ранее разрешение на выступление в международных соревнованиях получили четыре российских легкоатлета — Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова, Илья Иванюк и Аксана Гатауллина.



Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) была временно лишена членства в World Athletics в ноябре 2015 года по итогам работы комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Паунда, расследовавшей систематические нарушения антидопинговых правил в российской лёгкой атлетике. С тех пор российские легкоатлеты имеют право выступать на международных соревнованиях только после получения статуса нейтрального атлета от World Athletics.