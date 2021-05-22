Петров и Романов завоевали золотые медали этапа КМ по гребле на байдарках и каноэ
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Российские гребцы Захар Петров и Кирилл Романов завоевали золотые награды этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, одержав победу в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 метров. Соревнования проходят в Барнауле.
Россияне показали результат 1 минута 47,546 секунды. Вторыми стали представители Молдавии Сергей Тарновский и Олег Тарновский (1.47,489). Третий результат показали Артур Гулиев и Эльержон Мамадалиев, представляющие Узбекистан (1.51,203).
Этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле проходит с 20 по 23 мая. Соревнования носят статус отборочного турнира на Олимпийские игры в Токио. Разыгрывается шесть лицензий. Генеральным партнёром барнаульского этапа выступает банк «Открытие».
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