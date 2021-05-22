В федерации назвали случайностью действия тренера, приведшие к травме гандболиста ЦСКА

Генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин назвал случайностью действия главного тренера «СГАУ-Саратов» Александра Алексеева в первом полуфинальном матче Суперлиги против ЦСКА, в результате которых армеец Алексей Фокин получил травму, а сам наставник был удалён.

Напомним, в середине второго тайма Алексеев, несогласный с решением судей, пнул мяч и попал в руку врача ЦСКА, который держал открытый пузырёк с нашатырным спиртом. Жидкость вылилась и попала в глаза Фокину, получившему ожог роговицы глаза.

«Уверяю, произошедший инцидент не носит умышленного характера. Дело случая, таких один на миллион», — приводит слова Воронина ТАСС.

Игра завершилась со счётом 33:24 в пользу ЦСКА. Степень наказания Алексеева будет определена после рассмотрения рапорта судей встречи.