Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

В федерации назвали случайностью действия тренера, приведшие к травме гандболиста ЦСКА

В федерации назвали случайностью действия тренера, приведшие к травме гандболиста ЦСКА
Елена Чистова
Комментарии

Генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин назвал случайностью действия главного тренера «СГАУ-Саратов» Александра Алексеева в первом полуфинальном матче Суперлиги против ЦСКА, в результате которых армеец Алексей Фокин получил травму, а сам наставник был удалён.

Напомним, в середине второго тайма Алексеев, несогласный с решением судей, пнул мяч и попал в руку врача ЦСКА, который держал открытый пузырёк с нашатырным спиртом. Жидкость вылилась и попала в глаза Фокину, получившему ожог роговицы глаза.

«Уверяю, произошедший инцидент не носит умышленного характера. Дело случая, таких один на миллион», — приводит слова Воронина ТАСС.

Игра завершилась со счётом 33:24 в пользу ЦСКА. Степень наказания Алексеева будет определена после рассмотрения рапорта судей встречи.

В чемпионате России по гандболу игроку плеснули нашатырём в глаза. Кто в этом виноват? В чемпионате России по гандболу игроку плеснули нашатырём в глаза. Кто в этом виноват?
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021