«Знакомы уже три года». Артём Дзюба показал фото с гимнасткой Дарьей Трубниковой

Капитан петербургского «Зенита» и сборной России по футболу, нападающий Артём Дзюба опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию с гимнасткой Дарьей Трубниковой.

Спортсмены познакомились в 2018 году в Новогорске. Тогда российские футболисты успешно выступили на домашнем чемпионате мира, а Трубникова завоевала золотую медаль юношеских Олимпийских игр в индивидуальном многоборье.

«Безумно приятно встретиться с очаровательной Дарьей Трубниковой. Время летит — знакомы уже три года. Отлично пообщались и пожелали друг другу удачи», — написал Дзюба на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Артёма Дзюбы в «Инстаграме».

«Время и правда пролетело незаметно. Спасибо тебе и ещё раз удачи!» — ответила Артёму Дарья.