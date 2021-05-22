Ильченко высказалась о шансах Ефимовой выступить на дистанции 200 м брассом на ОИ

Олимпийская чемпионка и восьмикратная чемпионка мира в плавании на открытой воде Лариса Ильченко высказала мнение о возможности выступления Юлии Ефимовой на дистанции 200 м брассом на Олимпийских играх в Токио.
Ефимова стала третьей на этой дистанции на российском отборе, но на чемпионате Европы опередила соотечественниц.
«У Юли, как и у Насти Фесиковой, есть очень большой опыт таких стартов, и этот опыт добыт собственной кровью. Поэтому лично я болею за обеих особо. Но, наверное, всё должно быть по-честному по отношению к тем девочкам, которые, в отличие от Ефимовой, на отборе заработали право стартовать на Играх. Это же не так просто — взять одну девочку и заменить на другую. За каждой спортсменкой стоят тренеры, люди, которые помогали готовиться, то есть титанический труд целого коллектива, и все эти люди заслужили не меньше, чтобы их спортсменка вышла на старт в Токио, представляя школу, регион. Хотя исторической справедливости ради скажу, что свой первый чемпионат мира я выиграла, находясь в точно такой же спорной ситуации, в какой сейчас находится Юля. Была третьей на отборе на чемпионате России и на том мировом первенстве не должна была стартовать вообще», — приводит слова Ильченко RT.
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