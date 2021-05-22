Гунина победила Кашлинскую в стартовой партии Гран-при ФИДЕ в Гибралтаре

Россиянка Валентина Гунина чёрными фигурами на 46-м ходу обыграла соотечественницу Алину Кашлинскую в первом туре четвёртого этапа Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ), который стартовал в Гибралтаре. Ещё одна представительница России Екатерина Лагно, также чёрными, сыграла вничью с грузинкой Наной Дзагнидзе.
Представительница Казахстана Жансаи Абдумалик белыми фигурами обыграла соотечественницу Динару Садуакасову. Румынка Ирина Бульмага белыми уступила немке Элизабет Петц. Партии Гюнай Мамедзаде (Азербайджан) — Антоанета Стефанова (Болгария), Мария Музычук (Украина) — Анна Музычук (Украина) завершились вничью.
Перед началом заключительного четвёртого этапа Гран-при в общем зачёте лидировала россиянка Александра Горячкина (398 очков), второе место занимала Хампи Конеру из Индии (293), третье — россиянка Александра Костенюк (193). Две шахматистки, ставшие лучшими по итогам Гран-при, сыграют в турнире претендентов.
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