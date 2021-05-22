Евгений Рылов — о золоте на 200 м на спине: немного на истощении работал

Двукратный чемпион мира по плаванию россиянин Евгений Рылов прокомментировал победу на дистанции 200 м на спине на чемпионате Европы в Будапеште.
«Мне было довольно тяжеловато в эти дни, тренировки у меня продолжаются, нагрузка сильно не спадала. Немного на истощении работал. Показал сегодня хороший результат для этого периода времени. И это тот случай, когда я доволен секундами, если говорить про 200 м. В принципе здесь на чемпионате Европы сейчас люди или очень хорошо готовы, или кто-то под нагрузкой плывёт. Тут относительно того, кто и как подводится под Игры.
Планируется, что это мой последний старт перед Олимпийскими играми. Теперь будут только тренировки. Что касается вакцинации, я уже прививку сделал", — приводит слова Рылова РИА «Новости».
Рылов стал четырёхкратным чемпионом Европы на длинной воде, также он является двукратным чемпионом мира и бронзовым призёром Олимпийских игр на дистанции 200 м на спине.
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