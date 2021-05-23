Двукратный призёр Олимпийских игр из Индии арестован в связи с делом об убийстве
Поделиться
Бывший индийский борец вольного стиля Сушил Кумар арестован в связи с уголовным делом об убийстве, информирует агентство «Синьхуа».
Сушил находился в бегах с 4 мая после того, как один борец погиб в результате драки на стадионе. Один из участников потасовки назвал Кумара зачинщиком ссоры. Полиция Дели объявила о награде в 100 000 индийских рупий ($ 1,4 тыс.) за любую информацию о бывшем спортсмене. Арестовали Кумара в деревне Мундка в Западном Дели.
38-летний Кумар — двукратный призёр Олимпийских игр (бронзовая медаль в Играх 2008 года в Пекине (Китай) и серебро в Олимпиаде 2012 года в Лондоне (Великобритания)). На чемпионате мира 2010 года, состоявшемся в Москве, Сушил одержал победу в весовой категории до 66 кг.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 23 мая 2021
-
10:46
-
10:32
-
08:31
- 22 мая 2021
-
23:02
-
21:58
-
21:02
-
20:43
-
20:35
-
20:18
-
19:57
-
19:33
-
19:12
-
18:43
-
17:48
-
17:18
-
12:25
-
11:56
-
11:42
-
10:08
-
00:15
- 21 мая 2021
-
23:59
-
23:43
-
23:16
-
22:51
-
22:18
-
22:01
-
21:51
-
21:22
-
20:59
-
20:44
-
19:37
-
19:10
-
18:53
-
17:50
-
17:48
Партнерский контент
Рекомендуем вам