Определились победители уникального экстремального забега на трамплин Red Bull 400

В Чайковском (Пермский край) состоялся этап мировой серии Red Bull 400. Экстремальный забег в высоту собрал более 900 участников из 26 регионов России. Профессиональным спортсменам, известным легкоатлетам и новичкам, неравнодушным к бегу, предстояло взбежать на лыжный трамплин на дистанцию 400 метров под уклоном 35 градусов. Победителями стали Александр Антонов из Екатеринбурга и Анастасия Урсегова из Ижевска.
«Я рад, что наконец-то одержал победу. Три раза принимал участие в подобных мероприятиях, но приходил вторым или третьим, а сейчас приз за первое место украсит мою полку. Моя девушка вела прямую трансляцию соревнования, и я не мог её подвести, не имел морального права быть вторым и дальше.
Во время забега старался забежать на линию отрыва первым. Это критически важная вещь, ведь дальше обгонять уже очень сложно, поэтому я контролировал этот момент и представлял, что, если я забегу туда первым, меня уже сложно будет обогнать. Так и получилось! Сил хватило. Трудно придумать что-то сложнее, чем Red Bull 400», — сказал Антонов.
«Я приехала сюда впервые, и я в восторге. В финале волновалась, ведь все участницы – очень сильные, но, когда объявили старт, волнение ушло. На финише же просто не могла сначала поверить, что победила. Обязательно приеду ещё», — отметила Урсегова.
Тройка призёров сред мужчин:
- Александр Антонов, г. Екатеринбург – 3.44,20
- Никита Игумнов, г. Чайковский – 3.48,31
- Максим Лобанов, г. Пермь – 4.11,94
Тройка призёров среди женщин:
- Анастасия Урсегова, г. Ижевск – 5.01,36
- Ульяна Шарикова, г. Уфа – 5.11,18
- Марина Пашкова, г. Пермь – 5.14,58
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