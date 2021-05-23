Определились победители уникального экстремального забега на трамплин Red Bull 400

В Чайковском (Пермский край) состоялся этап мировой серии Red Bull 400. Экстремальный забег в высоту собрал более 900 участников из 26 регионов России. Профессиональным спортсменам, известным легкоатлетам и новичкам, неравнодушным к бегу, предстояло взбежать на лыжный трамплин на дистанцию 400 метров под уклоном 35 градусов. Победителями стали Александр Антонов из Екатеринбурга и Анастасия Урсегова из Ижевска.

«Я рад, что наконец-то одержал победу. Три раза принимал участие в подобных мероприятиях, но приходил вторым или третьим, а сейчас приз за первое место украсит мою полку. Моя девушка вела прямую трансляцию соревнования, и я не мог её подвести, не имел морального права быть вторым и дальше.

Во время забега старался забежать на линию отрыва первым. Это критически важная вещь, ведь дальше обгонять уже очень сложно, поэтому я контролировал этот момент и представлял, что, если я забегу туда первым, меня уже сложно будет обогнать. Так и получилось! Сил хватило. Трудно придумать что-то сложнее, чем Red Bull 400», — сказал Антонов.

«Я приехала сюда впервые, и я в восторге. В финале волновалась, ведь все участницы – очень сильные, но, когда объявили старт, волнение ушло. На финише же просто не могла сначала поверить, что победила. Обязательно приеду ещё», — отметила Урсегова.

Тройка призёров сред мужчин:

Александр Антонов, г. Екатеринбург – 3.44,20 Никита Игумнов, г. Чайковский – 3.48,31 Максим Лобанов, г. Пермь – 4.11,94

Тройка призёров среди женщин: