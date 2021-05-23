Губерниев — о золоте Рылова на 200 м на спине: блестяще, и это на фоне загруженности!
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу двукратного чемпиона мира по плаванию россиянина Евгения Рылова на дистанции 200 м на спине, одержанную на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия).
«Ещё один наш чудо-богатырь, пловец Евгений Рылов. Олимпийский призёр, двукратный чемпион мира одержал блестящую победу на Европе в заплыве 200 м на спине! И это на фоне загруженности! Женя Рылов — молодец, вперёд, на Токио! Наши пловцы всех победят!» — написал Губерниев на своей странице в «Инстаграме».
Чемпионат Европы по водным видам спорта завершится 23 мая. Соревнования должны были состояться в мае 2020 года, но из-за пандемии коронавируса были перенесены на май 2021 года.
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