Путин поздравил Анатолия Карпова с 70-летним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил двенадцатого чемпиона мира по шахматам, международного гроссмейстера Анатолия Карпова с юбилеем. Сегодня, 23 мая, Карпову исполнилось 70 лет.

«Уважаемый Анатолий Евгеньевич! Примите поздравления с 70-летним юбилеем.

Один из выдающихся представителей отечественной и мировой шахматной элиты, Вы добились блестящих успехов в этом поистине уникальном виде спорта, стали обладателем самых почётных наград и титулов.

Отрадно, что Ваш профессионализм, ответственная гражданская позиция сегодня в полной мере востребованы в значимой общественной, законотворческой деятельности. Желаю Вам здоровья и всего наилучшего», — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на официальном сайте президента России.