Путин поздравил Анатолия Карпова с 70-летним юбилеем
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Президент России Владимир Путин поздравил двенадцатого чемпиона мира по шахматам, международного гроссмейстера Анатолия Карпова с юбилеем. Сегодня, 23 мая, Карпову исполнилось 70 лет.
«Уважаемый Анатолий Евгеньевич! Примите поздравления с 70-летним юбилеем.
Один из выдающихся представителей отечественной и мировой шахматной элиты, Вы добились блестящих успехов в этом поистине уникальном виде спорта, стали обладателем самых почётных наград и титулов.
Отрадно, что Ваш профессионализм, ответственная гражданская позиция сегодня в полной мере востребованы в значимой общественной, законотворческой деятельности. Желаю Вам здоровья и всего наилучшего», — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на официальном сайте президента России.
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