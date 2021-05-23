Российские гребцы завоевали три бронзовые медали в последний день этапа КМ в Барнауле

Российские гребцы завоевали три бронзовые награды в заключительный день этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования проходят в Барнауле.



В каноэ-двойках на дистанции 1000 м бронзу завоевали Захар Петров и Кирилл Романов. В соревнованиях байдарок-двоек на дистанции 1000 м третьими стали Артём Коровин и Алексей Шишкин. В смешанных парах на каноэ на дистанции 200 м Ирина Андреева и Дмитрий Шаров финишировали третьими.



Этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле проходит с 20 по 23 мая. Соревнования носят статус отборочного турнира на Олимпийские игры в Токио. Разыгрывались шесть лицензий.



Вчера, 22 мая, россияне Захар Петров и Кирилл Романов завоевали золотые медали, одержав победу в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 метров.

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