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Российские гребцы завоевали три бронзовые медали в последний день этапа КМ в Барнауле

Российские гребцы завоевали три бронзовые медали в последний день этапа КМ в Барнауле
Виталий Весёлый
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Российские гребцы завоевали три бронзовые награды в заключительный день этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования проходят в Барнауле.

В каноэ-двойках на дистанции 1000 м бронзу завоевали Захар Петров и Кирилл Романов. В соревнованиях байдарок-двоек на дистанции 1000 м третьими стали Артём Коровин и Алексей Шишкин. В смешанных парах на каноэ на дистанции 200 м Ирина Андреева и Дмитрий Шаров финишировали третьими.

Этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле проходит с 20 по 23 мая. Соревнования носят статус отборочного турнира на Олимпийские игры в Токио. Разыгрывались шесть лицензий.

Вчера, 22 мая, россияне Захар Петров и Кирилл Романов завоевали золотые медали, одержав победу в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 метров.

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