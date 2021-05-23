Выживший участник марафона, где насмерть замёрз 21 бегун, сообщил о деталях произошедшего

Вчера, 22 мая, 21 спортсмен замёрз насмерть во время 100-километрового ультрамарафона по пересечённой местности в китайской провинции Ганьсу. Один из участников соревнований поделился подробностями произошедшего.
«В какой-то момент я перестал чувствовать пальцы. То же самое случилось и с языком — он был буквально заморожен. Я решил отказаться от дальнейшей борьбы на полпути и вошёл в деревянную хижину, на которую мне указал спасатель. Там уже было около 10 бегунов. Вместе мы провели приблизительно час, ожидая помощи. В итоге число находящихся в хижине спортсменов возросло до 50», — приводит слова участника Tencent Sports.
Восемь из участвовавших в марафоне оказались в больнице. Об их состоянии пока не сообщается. Среди погибших оказался и обладатель двух национальных рекордов Лян Цзин. Он являлся неоднократным победителем ультрамарафонов: поставил два национальных рекорда, преодолев 149,51 км в 2014 году и 151,2 км в 2018 году.
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