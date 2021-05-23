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Гандболистки ЦСКА впервые в истории одержали победу в чемпионате России

Гандболистки ЦСКА впервые в истории одержали победу в чемпионате России
Виталий Весёлый
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Гандболистки ЦСКА проиграли «Ростов-Дону» со счётом 26:29 в ответном финальном матче чемпионата России, однако стали победительницами соревнований по сумме двух встреч. Ответный матч состоялся сегодня, 23 мая, в Ростове-на-Дону.

Первая встреча этих команд прошла в Москве и завершилась победой красно-синих со счетом 30:23. Для гандболисток ЦСКА это чемпионство стало первым в истории клуба. Ростовчанки же прервали серию из четырех подряд побед в чемпионатах России.

Третье место досталось тольяттинской «Ладе». По сумме двух встреч она оказалась сильнее «Астраханочки» (29:34; 32:17).

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Финал. Второй матч

«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) – ЦСКА (Москва) – 29:26 (12:13).

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