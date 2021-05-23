Анна Пракатень выиграла Люцернскую регату

Чемпионка Европы россиянка Анна Пракатень стала победительницей второго этапа Кубка мира по академической гребле — Люцернской регаты, которая традиционно проходит в Швейцарии.

Бронзового призёра чемпионата мира — 2019 в этом классе американку Кару Колер россиянка опередила на 1,5 секунды, а чемпионку мира 2018 и 2019 годов ирландку Саниту Пуспур – на 1,95.

Российская двойка парная Анастасия Лебедева/Мария Боталова остановилась в шаге от пьедестала, заняв четвёртое место. Победили британки.

Гребля академическая. Кубок мира. Второй этап. Люцерн, Швейцария

Женщины. Одиночка

1. Анна Пракатень (Россия) – 7.28,07.

2. Кара Колер (США) – 7.29,57.

3. Санита Пуспур (Ирландия) – 7.30,02.

Двойка парная

1. Великобритания – 7.00,33.

2. Румыния – 7.02,09.

3. Франция – 7.03,29.

4. Россия – 7.07,06.