Анна Пракатень выиграла Люцернскую регату

Чемпионка Европы россиянка Анна Пракатень стала победительницей второго этапа Кубка мира по академической гребле — Люцернской регаты, которая традиционно проходит в Швейцарии.
Бронзового призёра чемпионата мира — 2019 в этом классе американку Кару Колер россиянка опередила на 1,5 секунды, а чемпионку мира 2018 и 2019 годов ирландку Саниту Пуспур – на 1,95.
Российская двойка парная Анастасия Лебедева/Мария Боталова остановилась в шаге от пьедестала, заняв четвёртое место. Победили британки.
Гребля академическая. Кубок мира. Второй этап. Люцерн, Швейцария
Женщины. Одиночка
1. Анна Пракатень (Россия) – 7.28,07.
2. Кара Колер (США) – 7.29,57.
3. Санита Пуспур (Ирландия) – 7.30,02.
Двойка парная
1. Великобритания – 7.00,33.
2. Румыния – 7.02,09.
3. Франция – 7.03,29.
4. Россия – 7.07,06.
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