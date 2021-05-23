Илья Бородин стал чемпионом Европы в комплексном плавании с юниорским рекордом мира

18-летний россиянин Илья Бородин стал чемпионом Европы на дистанции 400 м комплексным плаванием.

На первенстве континента по водным видам спорта в Будапеште Бородин преодолел 400 м разными стилями плавания за 4.10,02, что на 1,15 сек. быстрее принадлежавших ему мирового рекорда среди юниоров, рекорда России, а также времени серебряного призёра Альберто Раццетти из Италии.

Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Будапешт, Венгрия

Плавание. Мужчины. Баттерфляй. 100 м

1. Кристоф Милак (Венгрия) – 50,18.

2. Йосиф Миладинов (Болгария) – 50,93.

3. Джеймс Гай (Великобритания) – 50,99…

6. Михаил Вековищев (Россия) – 51,43.

Комплексное плавание, 400 м

1. Илья Бородин (Россия) – 4.10,02.

2. Альберто Раццетти (Италия) – 4.11,17.

3. Макс Литчфилд (Великобритания) – 4.11,56…

8. Максим Ступин (Россия) – 4.17,06.