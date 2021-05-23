Бельгийский гонщик Qhubeka ASSOS Виктор Кампенартс выиграл 15-й этап веломногодневки «Джиро д’Италия», опередив в финишном спурте голландца Оскара Рисебека. 7 секунд спустя финишировал немец Никиас Арндт из DSM.

Россиянин Александр Власов проиграл лидеру более 17 минут, но финишировал при этом в одной группе с конкурентами по борьбе за самые высокие места в общем зачёта.

Велошоссе. «Джиро д’Италия». 15-й этап. Градо – Гориция, 147 км

1. Виктор Кампенартс (Бельгия, Qhubeka Assos) – 3:25.25

2. Оскар Рисебек (Нидерланды, Alpecin-Fenix) – то же время

3. Никиас Арндт (Германия, DSM) – отставание 0.07…

21. Эган Берналь (Колумбия, Ineos Grenadiers) – +17.21…

25. Саймон Йейтс (Великобритания, BikeExchange) то же отставание

27. Александр Власов (Россия, Astana-Premier Tech) то же отставание

32. Дамиано Карузо (Италия, Bahrain – Victorious) то же отставание

Общий зачёт после 15-го этапа

1. Эган Берналь (Колумбия, Ineos Grenadiers) – 62:13.33

2. Саймон Йейтс (Великобритания, BikeExchange) – +1.33

3. Дамиано Карузо (Италия, Bahrain – Victorious) – +1.51

4. Александр Власов (Россия, Astana-Premier Tech) – +1,57