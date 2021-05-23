Российские пловцы уступили британцам в медальном зачёте ЧЕ в Будапеште

Российские пловцы стали вторыми в медальном зачёте чемпионата Европы, который завершился в Будапеште (Венгрия). Россияне завоевали 22 медали – 9 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых.

Медальный зачёт выиграли британцы, в активе которых 26 наград (11, 9, 6). Третьими стали итальянские пловцы, ставшие лучшими по общему числу медалей – 27 (5, 9, 13).

Все золотые награды сборной России принесли мужчины. Климент Колесников первенствовал на дистанциях 50 м на спине и 100 м вольным стилем, Мартин Малютин был лучшим в финалах на 200 и 400 м вольным стилем, Антон Чупков выиграл 200 м брассом, Евгений Рылов — 200 м на спине, Илья Бородин — 400 м комплексным плаванием, также в активе россиян победы в кролевых эстафетах 4х100 м и 4х200 м.