Сборная России выиграла медальный зачёт чемпионата Европы по водным видам спорта, который проходил в Будапеште (Венгрия) с 10 по 23 мая.

Российская команда завоевала 42 медали — 20 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых. Второе место заняли британцы — 32 (12, 13, 7), третьими стали итальянцы, завоевавшие больше всех наград – 44 (10, 14, 20).

В программу чемпионата Европы по водным видам спорта входили соревнования по синхронному плаванию, прыжкам в воду, плаванию и плаванию на открытой воде. Россияне первенствовали в двух видах программы – синхронном плавании и прыжках в воду. В плавании российские спортсмены заняли второе место, уступив британцам, а на открытой воде с одной бронзовой наградой стали шестыми в общем зачёте.