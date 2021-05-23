Сальников высказался о шансах Ефимовой выступить на дистанции 200 м брассом на ОИ

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников рассказал о шансах Юлии Ефимовой выступить на дистанции 200 м брассом на Олимпийских играх в Токио.
Ефимова стала третьей на национальном отборе, уступив Евгении Чикуновой и Марии Темниковой, но на чемпионате Европы в Будапеште Юлия завоевала бронзу на этой дистанции, опередив соотечественниц. Чикунова стала четвёртой, а Темникова по принципу третьего результата от страны в квалификации не прошла в полуфинал. У Ефимовой есть квота на 100 м брассом.
«На сегодняшний день этот вопрос не рассматривается. Но это на сегодняшний день. На завтрашний — если у специалистов, тренерского штаба, возникнет вопрос, мы его рассмотрим. У нас на Игры квалифицировались в общей сложности три брассистки. И радует, что есть внутренняя конкуренция, что они готовы бороться за хороший результат. Хотелось бы прямо сейчас избежать спекуляций на эту тему, потому что они создают ажиотаж и оказывают психологическое давление на наших спортсменок», — приводит слова Сальникова РИА «Новости».
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