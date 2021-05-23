Лала Крамаренко победила в многоборье на турнире по художественной гимнастике в Румынии

Россиянка Лала Крамаренко одержала победу в индивидуальном многоборье на турнире по художественной гимнастике Кубок Ирины Деляну в Румынии. Спортсменка набрала 99,050 балла. Серебряным призёром стала её соотечественница Анастасия Симакова (95,950). Третье место заняла Милена Балдассарри из Италии (94,150).
Также россиянки выиграли три золота в отдельных упражнениях. Крамаренко первенствовала в упражнениях с обручем и мячом, а Симакова – в упражнении с лентой. Также на счету Анастасии серебряные медали в упражнениях с мячом и булавами.
Ранее Крамаренко вошла в состав сборной России на чемпионат Европы, который пройдёт с 9 по 13 июня в Болгарии.
Ирина Деляну выступала в начале 90-х годов XX века. В настоящее время она является президентом Румынской федерации художественной гимнастики.
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