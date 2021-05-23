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Антюх и Сильнов подали апелляции на решение CAS о своей дисквалификации

Антюх и Сильнов подали апелляции на решение CAS о своей дисквалификации
Елена Чистова
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Олимпийские чемпионы Наталья Антюх и Андрей Сильнов подали апелляции на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о своей дисквалификации, сообщает ТАСС.

В начале апреля CAS объявил о дисквалификации спортсменов на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок подачи протеста в апелляционный отдел CAS истёк 22 мая.

Антюх — олимпийская чемпионка 2012 года в беге на 400 м с барьерами. Её дисквалификация отсчитывается с 7 апреля 2021 года, аннулированы должны быть все результаты, показанные спортсменкой с 30 июня 2013 года.

Сильнов – победитель Игр-2008 в прыжках в высоту. На основании расследования Ричарда Макларена аннулированы были все его результаты, показанные с 8 июля 2013 года. Из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил Сильнов был вынужден оставить пост первого вице-президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

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