Крамаренко и Худяков выиграли этап Мирового тура по пляжному волейболу в Софии
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Россияне Александр Крамаренко и Максим Худяков победили на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Софии (Болгария). В решающем матче россияне обыграли представителей Польши Мацея Рудола и Якуба Новака со счётом 2:0 (21:18, 21:13).
Крамаренко и Худяков не отдали ни одной партии на пути к титулу и не продлили ни один сет за 21 очко. Титул стал для россиян первым совместным. Ранее у Худякова было четыре подиума, три из которых золотые, а у Крамаренко только бронза этапа Мирового тура в Тель-Авиве.
Третье место заняли португальцы Жоау Педроша и Угу Кампуш.
Добавим, что вторая российская пара Пётр Бахнарь/Валерий Самодай уступила полякам Рудолу и Новаку в четвертьфинале со счётом 1:2 (21:18, 18:21, 10:15).
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