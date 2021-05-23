Лагно обыграла Кашлинскую во втором туре этапа Гран-при ФИДЕ в Гибралтаре

Россиянка Екатерина Лагно белыми фигурами на 36-м ходу победила соотечественницу Алину Кашлинскую в партии второго тура четвёртого этапа Гран-при Международной федерации шахмат (ФИДЕ), который проходит в Гибралтаре. Ещё одна россиянка Валентина Гунина чёрными фигурами проиграла Антоанете Стефановой из Болгарии.

Тур получился на редкость результативным – вничью завершилась только партия Анна Музычук (Украина) и Нана Дзагнидзе (Грузия). В других поединках Гюнай Мамедзаде из Азербайджана белыми обыграла румынку Ирину Бульмагу, представительница Казахстана Жансая Абдумалик чёрными переиграла немку Элизабет Петц, украинка Марина Музычук чёрными одержала победу над Динарой Садуакасовой из Казахстана.

В турнирной таблице лидирует Абдумалик, набравшая 2 очка. По 1,5 очка набрали сразу четыре шахматистки — Стефанова, Мамедзаде, Лагно и Мария Музычук. В активе Дзагнидзе, Гуниной, Петц и Анны Музычук по 1 очку. Бульмага, Кашлинская и Садуакасова обе стартовые партии проиграли.

Перед началом заключительного четвёртого этапа Гран-при в общем зачёте лидировала россиянка Александра Горячкина (398 очков), второе место занимала Хампи Конеру из Индии (293), третье — россиянка Александра Костенюк (193). Две шахматистки, ставшие лучшими по итогам Гран-при, сыграют в турнире претендентов.