Пловец Илья Бородин: не ожидал, что побью юниорский рекорд мира

Российский пловец Илья Бородин не ожидал, что сумеет побить юниорский рекорд мира комплексным плаванием на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.
18-летний Бородин впервые в карьере завоевал золотую медаль чемпионата Европы, выиграв финальный заплыв на дистанции 400 метров комплексным плаванием. Новый рекорд России и юниорский рекорд мира, которые и ранее принадлежали Бородину, теперь равняются 4.10,02.
«Я доволен медалью, но не ожидал, что побью юниорский рекорд мира, я настраивался только на то, чтобы хорошо выступить. Эта гонка была похожа на другие, я не чувствовал особой разницы. Хоть я и молод, последние европейские соревнования на короткой воде вселили в меня большую уверенность, что позволило приехать сюда и показать все, что я могу", — приводит слова Бородина ТАСС.
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