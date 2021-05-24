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Юлия Ефимова: на чемпионате Европы я сама себя удивила на 200-метровке

Юлия Ефимова: на чемпионате Европы я сама себя удивила на 200-метровке
Елена Чистова
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Трёхкратный призёр Олимпийских игр в плавании Юлия Ефимова рассказала, чем удивила саму себя на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.

Ефимова завоевала бронзовые медали на дистанциях 50 и 200 метров брассом, а также стала серебряным призёром в составе комбинированной эстафеты 4х100 метров. Соревнования стали для неё первым международным стартом почти за два года.

«Больше всего на чемпионате Европы я сама себя удивила на 200-метровке. Это тяжело, когда ты не в форме, когда ты действующий чемпион мира, выходить, заставлять себя бороться и неплохо плыть при этом. Я довольна. Отлично, что есть две медали в последний день — и личная, и в эстафете. Не совсем те медали, к которым я привыкла, но на самом деле время показала неплохое. Это хороший старт для всех, и на этой ноте с серебром он хорошо заканчивается», — приводит слова Ефимовой РИА «Новости».

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