Анатолий Карпов рассказал, как спас любительскую рыбалку России

Член комитета Госдумы по международным делам, 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов рассказал, как не позволил сделать любительскую рыбалку в России платной.

«Немногие знают, но я, например, спас любительскую рыбалку России, хотя тоже нигде и никогда об этом не говорил. Работал первым заместителем председателя Комитета по природным ресурсам, а в подкомитете по рыболовству, который курировал я и председатель подкомитета по водным ресурсам Эльмира Глубоковская, возникла дурацкая идея сделать всю любительскую рыбалку платной, по лицензии. Так что рыбаки России даже не подозревают, что всего два человека спасли их хобби.

Рыбак ли я сам? Бывает, да, рыбачу. Но дело не в этом. А в том, что Россия испокон веков имеет свои традиции. У нас большие пространства. Периодически нам пытаются навязать стандарты альпийских стран. Ограничить сбор лесных ягод, грибов. А это неправильно, не говоря уже о том, что противоречит природе русского человека. Нельзя такие вещи предлагать. Я считаю, что это просто аморально», — приводит слова Карпова RT.