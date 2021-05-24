Мэр Байиня извинился за трагедию во время ультрамарафона, в котором погиб 21 человек

Чжан Сючэнь, мэр округа Байиня — городского округ в провинции Ганьсу, где произошла трагедия с гибелью 21 спортсмена во время ультрамарафона, принёс свои извинения.

«Как организаторы мероприятия, мы испытываем глубокое чувство вины и раскаяния», Мы выражаем наши глубокие соболезнования и сочувствие семьям погибших и пострадавшим», — приводит слова Чжана New York Times.

Ранее сообщалось, что 21 спортсмен замёрз насмерть во время 100-километрового ультрамарафона по пересечённой местности в китайской провинции Ганьсу.

Высотный горный марафон стартовал в субботу утром в солнечную погоду. Но к 13:00 по местному времени погодные условия резко изменились: начались ледяной дождь, град и ураганный ветер. Когда температура резко упала, одни бегуны начали сообщать о переохлаждении, а другие пропали без вести. Позже организаторы марафона отменили гонку и запустили поисковый отряд из 1200 человек для тщательного обследования сложной местности. Поисковые работы продолжились даже после наступления темноты.

Восемь из участвовавших в марафоне оказались в больнице. Ещё 21 человек были найдены мёртвыми. среди погибших участников ультрамарафона оказался и обладатель двух национальных рекордов Лян Цзин.