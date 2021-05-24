Анатолий Карпов заявил, что российскую шахматную школу уничтожили при Горбачёве

Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов высказал мнение, что российская шахматная школа была уничтожена в период правления Михаила Горбачёва.

«Падение нашего вида спорта началось ещё при Горбачёве, когда стали рушиться все системы, в том числе спортивные. Я много анализировал тот период и как экономист, и как общественный деятель. Шахматную российскую школу в те годы просто уничтожили, как и многое другое. Мы потеряли доминацию в шахматном мире», — приводит слова Карпова «RT на русском».

Михаил Горбачёв был генеральным секретарем ЦК КПСС с 1985 по 1991 год, с марта 1990-го по декабрь 1991-го он был президентом СССР.

Анатолий Карпов носил звание чемпиона мира по шахматам с 1975 по 1985 год. В 1985-м он уступил шахматную корону Гарри Каспарову.