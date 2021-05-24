Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Анатолий Карпов заявил, что российскую шахматную школу уничтожили при Горбачёве

Анатолий Карпов заявил, что российскую шахматную школу уничтожили при Горбачёве
Александр Насонов
Комментарии

Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов высказал мнение, что российская шахматная школа была уничтожена в период правления Михаила Горбачёва.

«Падение нашего вида спорта началось ещё при Горбачёве, когда стали рушиться все системы, в том числе спортивные. Я много анализировал тот период и как экономист, и как общественный деятель. Шахматную российскую школу в те годы просто уничтожили, как и многое другое. Мы потеряли доминацию в шахматном мире», — приводит слова Карпова «RT на русском».

Михаил Горбачёв был генеральным секретарем ЦК КПСС с 1985 по 1991 год, с марта 1990-го по декабрь 1991-го он был президентом СССР.

Анатолий Карпов носил звание чемпиона мира по шахматам с 1975 по 1985 год. В 1985-м он уступил шахматную корону Гарри Каспарову.

Новость по теме
Гарри Каспаров: мне не верится в шахматное долголетие Магнуса Карлсена
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021