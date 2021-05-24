Магнус Карлсен: не думаю, что могу играть ещё хуже

Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен оценил выступление на старте онлайн-турнира FTX Crypto Cup. На предварительном этапе он делит 8-10-е места с россиянином Яном Непомнящим и представителем США Фабиано Каруаной (2,5 очка). Лидирует Аниш Гири из Нидерландов (4).
«Пока что я показываю плохой результат, но моя игра ещё хуже. Однако соревнования продолжаются, и в ближайшие пару дней мне нужно будет играть лучше. Не думаю, что я могу играть ещё хуже, так что должен прибавить», — приводит слова Карлсена TV2.
Во время трёхдневного отборочного этапа 16 шахматистов сыграют друг с другом по разу, после чего 8 худших покинут турнир, а 8 лучших выйдут в плей-офф. Призовой фонд составит $ 320 тыс., включая бонус в размере $ 100 тыс. в биткоинах.
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