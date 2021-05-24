Российские яхтсмены стали вторым и четвёртым на первом этапе 44Cup в Словении

В словенском Портороже прошёл первый этап 44Cup 2021 года, на гонки съехались восемь команд из шести европейских стран, среди которых были две российские лодки: Team Nika члена Яхт-клуба Санкт-Петербурга Владимира Просихина и «Атом Таватуй» Павла Кузнецова.

По итогам двух дней Team Nika смогла завоевать серебро этапа, а «Атом Таватуй» остановился в одном очке от бронзы, заняв четвёртое место. Победу отпраздновали словенцы из Team CEEREF, бронзу завоевали британцы (Team Aqua).

«Я счастлив, что мы опять можем ходить под парусом. Для меня это огромное счастье, и я всегда приезжаю на эти регаты как к себе домой. Тут замечательная атмосфера, упорная борьба и потрясающие эмоции», — сказал чемпион мира в классе RC44 Владимир Просихин.

«Нам немного не хватило удачи. В последний день мы шли на третьей позиции и могли зацепиться за бронзу, в любом случае это пока лучший результат нашей команды в данной серии», — сказал тактик команды «Атом Таватуй», чемпион мира в классе Melges 32 Евгений Неугодников.