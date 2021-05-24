В Омске умер 22-летний российский легкоатлет

Мастер спорта РФ в беге на 60 и 110 м с барьерами, легкоатлет сборных России и Омской области Григорий Маляренко скончался в возрасте 22 лет в Омске во время тренировки. Об этом сообщает издание SuperOmsk, ссылаясь на сообщение пресс-службы омского Минспорта.
«Сегодня, 24 мая, во время тренировочного процесса скончался мастер спорта России в беге на 60 м и 110 м с барьерами Григорий Маляренко. Во время занятий легкоатлету стало плохо, бригада скорой помощи прибыла на место оперативно, однако спасти жизнь спортсмена не удалось.
Министерство по делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской области выражает соболезнования родным и близким спортсмена», — отмечается в сообщении.
Маляренко — чемпион России среди юниоров до 20 (2017) и 23 лет (2019), серебряный призёр Спартакиады учащихся России (2015).
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