Финансовые и ИТ-компании сыграли в шахматы на FinChess

При поддержке компании Friflex прошел шахматный турнир среди финансовых и ИТ-компаний FinChess. В турнире сыграли 14 команд. За звание чемпиона весенней серии FinChess боролись команды Центробанка РФ, ВТБ, InSales, Friflex, МШУ Сколково, «Лаборатория Касперского», Rambler Group, I-EXP, Fintech team, Сборная медиа, Rambler&Co, «ЭнергоГарант», «ОС Аврора», «Айди Решения».

FinChess проходил в формате турнира по швейцарской системе с контролем времени 5+2, по правилам ФИДЕ. Было сыграно семь туров. Часть партий была оцифрована с помощью новейшей российской разработки — idChess.

Победителем турнира стала команда ВТБ, второе место заняла команда InSales, третье место — МШУ Сколково.

Однако организаторы отметили каждую команду в собственной номинации. Например, команда «ОС Аврора» («Открытая мобильная платформа») была отмечена в номинации «Шахматный прорыв» — команда играла в таком шахматном турнире впервые.



Команда Rambler Group во главе с управляющим директором «Чемпионата» Антоном Сучковым заняла седьмое место в рейтинге и показала лучший результат среди команд медиа.

А Антон Сучков вошел в тройку лучших шахматистов, игравших на третьей доске.

На деловой программе FinChess выступил Борис Белозёров, знаток клуба «Что? Где? Когда?». Борис рассказал о том, как непрерывно тренировать интеллект, как это делают знатоки «Что? Где? Когда?», и почему ошибки — это хорошо.



Победители и призёры FinChess получили призы от партнёров турнира. Партнёрами весеннего серии FinChess стали нон-фикшн издательство «Бомбора», образовательная платформа Skillbox, продюсерская компания «Бродвей Москва» и мюзикл «Шахматы», кофейный бренд The Welder Catherine, Винный дом «Каудаль», платформа для распознавания шахматных партий idChess, шахматная школа «Этюд». На мероприятии был анонсирован запуск шахматного клуба Sixty Four, встречи клуба будут проходить в ресторане Andy’s friends.

FinChess c 2018 года объединяет деловое сообщество за шахматной доской. Следующее мероприятие FinChess пройдет осенью 2021 года.