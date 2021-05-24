Украинку Могучих сняли с этапа «Бриллиантовой лиги» за нарушение ковид-протокола

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Могучих и её соотечественница Ольга Саладуха были исключены из стартового протокола первого этапа «Бриллиантовой лиги», который прошёл накануне в Гейтсхеде (Великобритания), из-за нарушения ранее в тот же день ковид-протокола.

По информации украинского издания Tribuna, Могучих вышла утром на прогулку, нарушив правила санитарного протокола.

Победу одержала полька Камила Лицьвинко с результатом 1,91 м. Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене заняла четвёртое место, преодолев планку на высоте 1,88 м. Украинка Юлия Левченко заняла девятое место с результатом 1,84 м.

В феврале на соревнованиях в Словакии 19-летняя Могучих преодолела планку на высоте 2,06 м, превзойдя личный рекорд Ласицкене в помещении (2,05).