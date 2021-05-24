Украинку Могучих сняли с этапа «Бриллиантовой лиги» за нарушение ковид-протокола

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Могучих и её соотечественница Ольга Саладуха были исключены из стартового протокола первого этапа «Бриллиантовой лиги», который прошёл накануне в Гейтсхеде (Великобритания), из-за нарушения ранее в тот же день ковид-протокола.
По информации украинского издания Tribuna, Могучих вышла утром на прогулку, нарушив правила санитарного протокола.
Победу одержала полька Камила Лицьвинко с результатом 1,91 м. Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене заняла четвёртое место, преодолев планку на высоте 1,88 м. Украинка Юлия Левченко заняла девятое место с результатом 1,84 м.
В феврале на соревнованиях в Словакии 19-летняя Могучих преодолела планку на высоте 2,06 м, превзойдя личный рекорд Ласицкене в помещении (2,05).
- 24 мая 2021
-
18:56
-
18:20
-
18:03
-
17:47
-
16:11
-
13:13
-
13:04
-
12:29
-
09:43
-
09:06
-
08:46
-
03:39
-
00:36
-
00:10
- 23 мая 2021
-
23:59
-
23:46
-
23:33
-
23:00
-
22:39
-
22:17
-
21:58
-
21:35
-
21:18
-
21:04
-
20:42
-
20:22
-
20:11
-
19:58
-
19:39
-
19:25
-
16:47
-
15:40
-
14:21
-
13:57
-
12:27