Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Украинку Могучих сняли с этапа «Бриллиантовой лиги» за нарушение ковид-протокола

Украинку Могучих сняли с этапа «Бриллиантовой лиги» за нарушение ковид-протокола
Елена Чистова
Комментарии

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Могучих и её соотечественница Ольга Саладуха были исключены из стартового протокола первого этапа «Бриллиантовой лиги», который прошёл накануне в Гейтсхеде (Великобритания), из-за нарушения ранее в тот же день ковид-протокола.

По информации украинского издания Tribuna, Могучих вышла утром на прогулку, нарушив правила санитарного протокола.

Победу одержала полька Камила Лицьвинко с результатом 1,91 м. Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене заняла четвёртое место, преодолев планку на высоте 1,88 м. Украинка Юлия Левченко заняла девятое место с результатом 1,84 м.

В феврале на соревнованиях в Словакии 19-летняя Могучих преодолела планку на высоте 2,06 м, превзойдя личный рекорд Ласицкене в помещении (2,05).

Новость по теме
Мария Ласицкене стала четвёртой на этапе «Бриллиантовой лиги» в Гейтсхеде
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021