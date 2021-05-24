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Климент Колесников заработал больше всех призовых на ЧЕ по плаванию в Будапеште

Климент Колесников заработал больше всех призовых на ЧЕ по плаванию в Будапеште
Елена Чистова
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Российский пловец Климент Колесников заработал 25 625 евро на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште, сообщает Swim Swam.

20-летний россиянин стал лидером плавательного турнира по призовым. Причиной тому два мировых рекорда (в полуфинале и финале) на дистанции 50 метров на спине. За каждый Климент получил бонус в размере 10 тыс. евро. За золотые медали на дистанциях 50 м на спине и 100 м вольным стилем россиянин получил ещё 4 тыс. (по две за каждое золото). Оставшиеся 1625 евро — призовые Колесникова за золото и серебро в эстафетах.

Второе место в рейтинге призовых заняла 16-летняя итальянка Бенедетта Пилато, также побившая мировой рекорд на дистанции 50 м брассом (12 тыс. евро). Третьей в этом списке стала британка Кэтлин Доусон, больше половины своих призовых 11,5 тыс. получившая за рекорд Европы.

В топ-10 рейтинга попал ещё один россиянин — Мартин Малютин, одержавший две личные победы в Будапеште и вместе с командой взявший золото в эстафете. На счету Малютина 4875 евро.

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