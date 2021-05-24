Лагно и Кашлинская одержали победы в третьем туре этапа Гран-при в Гибралтаре

Россиянки Екатерина Лагно и Алина Кашлинская одержали победы в третьем туре четвёртого этапа Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ), который проходит в Гибралтаре. Лагно чёрными фигурами на 45-м ходу обыграла соотечественницу Валентину Гунину. Кашлинская белыми победила украинку Анну Музычук.
В других партиях тура грузинка Нана Дзагнидзе одержала победу над Динарой Садуакасовой из Казахстана, румынка Ирина Бульмага переиграла Антоанету Стефанову из Болгарии. Представительница Казахстана Жансая Абдумалик сыграла вничью с Гюнай Мамедзаде из Азербайджана, также миром разошлись украинка Мария Музычук и немка Элизабет Петц.
После трёх туров Лагно и Абдумалик делят первое-второе места в турнирной таблице, имея в активе по 2,5 очка.
Положение после 3-го тура
1-2. Екатерина Лагно, Жансая Абдумалик — по 2,5 очка.
3-5. Гюнай Мамедзаде, Нана Дзагнидзе, Мария Музычук — по 2.
6-7. Антуанета Стефанова, Элизабет Петц — по 1,5.
8-11. Алина Кашлинская, Валентина Гунина, Ирина Бульмага, Анна Музычук — по 1.
12. Динара Садуакасова — 0.
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