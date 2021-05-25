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ФИДЕ объявила критерии отбора на турнир претендентов—2022

ФИДЕ объявила критерии отбора на турнир претендентов—2022
Александр Насонов
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Международная шахматная федерация (ФИДЕ) опубликовала критерии отбора на следующий турнир претендентов, который планируется провести в 2022 году.

Одно место достанется проигравшему в матче на первенство мира с участием Магнуса Карлсена и Яна Непомнящего, который состоится в ноябре — декабре 2021 года. Одно место получит Теймур Раджабов, который стал победителем Кубка мира ФИДЕ в 2019 году. Два места достанутся финалистам Кубка мира, который пройдёт в Сочи в июле — август 2021 года. Два места получат первый и второй призёры Grand Swiss Tournament, который будет проведён в Дугласе в октябре — ноябре 2021 года. Наконец, ещё два места получат первый и второй призёры серии Гран-при ФИДЕ, которая пройдёт с февраля по апрель 2022 года.

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