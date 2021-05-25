Магнус Карлсен: очень неприятно заканчивать день такой ужасной партией

Чемпион мира по шахматам, норвежец Магнус Карлсен оценил выступление во второй день предварительного этапа онлайн-турнира FTX Crypto Cup. После первого дня он делил 8-10-е места с россиянином Яном Непомнящим и представителем США Фабиано Каруаной (2,5 очка). По итогам второго дня норвежец делит 6-9-е места (5,5). Вчера, 24 мая, Магнус одержал две победы, потерпел одно поражение и дважды сыграл вничью.

«За исключением одного хода в партии с Гири и целой партии с Ароняном получилось неплохо. Но очень неприятно заканчивать день такой ужасной партией.

Одно дело — просто проиграть Ароняну. Проигрывать — нормально. Но когда я вижу, что соперник раз за разом не находит лучшие ходы, а я всё равно проигрываю, это неприятно. На финальном этапе это ещё неприятнее, ведь лучше стараться сыграть надёжнее. Но найти баланс нелегко, и я хочу побеждать», — цитирует Карлсена TV2.

Во время трёхдневного отборочного этапа 16 шахматистов сыграют друг с другом по разу, после чего 8 худших покинут турнир, а 8 лучших выйдут в плей-офф.