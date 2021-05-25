Герой-пастух спас шестерых участников рокового марафона в Китае

Пастуха овец Чжу Кеминга провозгласили героем Китая после того, как выяснилось, что он спас шестерых участников ультрамарафона в китайской провинции Ганьсу, во время которого насмерть замёрз 21 спортсмен.
По информации NDTV, Чжу пас овец, когда погодные условия резко изменились: начались ледяной дождь, град и ураганный ветер. Он нашёл убежище в пещере, где обычно хранил одежду и еду на случай чрезвычайных ситуаций. Уже в пещере пастух заметил одного из марафонцев, который неподвижно стоял на дороге. Чжу привёл человека в пещеру, сделал ему разогревающий массаж рук и ног, развёл огонь и высушил его одежду.
После этого пещеру нашли четверо пострадавших бегунов, которые сообщили пастуху о том, что на улице остались люди без сознания. Чжу, несмотря на град и минусовую температуру, отправился на поиски пострадавших и наткнулся на ещё одного спортсмена, лежащего на земле. Завернув его в одеяло, он на спине отнёс его в пещеру и тем самым спас ему жизнь.
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